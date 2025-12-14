Biathlon, slittino e snowboard, domenica tinta d'azzurro

Aveva lasciato, nel 2024, con la Coppa del Mondo generale e due coppe di specialità, poi un'intero anno ferma per problemi alla schiena. A Lisa Vittozzi è servito davvero poco tempo per tornare a brillare: nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon, a Hochfilzen, la sappadina ha vinto nell'inseguimento. E lo ha fatto con una grande rimonta, partendo dalla 14/a posizione, con un minuto esatto da recuperare. Un'impresa possibile soltanto con la perfezione assoluta al poligono, con 20 bersagli centrati su 20 e con una rapidità impressionante nel rilascio dei colpi. "Ho fatto una gara perfetta - ha raccontato Vittozzi, con gli occhi azzurri ancora bagnati dalle lacrime -. Una prestazione che significa molto dopo uno scorso anno davvero duro. Ho lavorato tanto, a fondo, sapendo che un giorno tutto avrebbe pagato". Seconda la svedese Anna Magnusson, terza la norvegese Maren Kirkeeide, mentre ha chiuso ancora solidamente in top ten (nona) l'altra stella azzurra Dorothea Wierer. Ma non è l'unico trionfo tricolore negli sport invernali. L'Italia dello slittino ha sorpreso tutti nella notte, conquistando un successo inatteso nella staffetta mista di Park City, negli Stati Uniti. Galvanizzato da due podi individuali appena conquistati prima da Verena Hofer, seconda nella prova femminile, e da Leon Felderer, terzo in quella maschile, il team azzurro ha trovato una spinta in più per la gara a squadre. Hofer ha fatto segnare il primo tempo a inizio staffetta, e da lì i suoi compagni non hanno mai perso la vetta: prima Ivan Nagler e Fabian Malleier, già terzi ieri nel doppio maschile, poi Felderer e infine la coppia femminile composta da Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno tenuto il comando della gara, mettendo dietro al traguardo Austria e Stati Uniti. Una notte americana a cui, in mattinata, ha risposto anche, da Cervinia, l'Italia dello snowboard. Nella tappa valdostana di Coppa del Mondo, Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno conquistato il secondo posto nella gara mista a squadre, vinta dalla Gran Bretagna. Con un Sommariva che ha ceduto qualche metro nella prova maschile, Moioli si è trovata costretta alla rimonta: la bergamasca ha passato prima la tedesca Jana Fischer e poi la francese Cleo Trespeuch, risalendo fino alla seconda posizione. Sesto l'altro team azzurro composto da Omar Visintin e Lisa Francesia Boirai, con la diciassettenne in continua crescita. Il mondo delle discipline invernali, insomma, mostra di essere in ottima salute in vista dei Giochi Olimpici di casa.