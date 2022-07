Mondiali di scherma: oro per il fioretto maschile italiano!

SCHERMA

Nell'ultima giornata della competizione internazionale Marini, Foconi e Garozzo regalano agli azzurri la gioia finale: Stati uniti battuti 45-39

Mondiali, oro Italia nel fioretto maschile





I campionati Mondiali di scherma a Il Cairo si concludono con una splendida medaglia d'oro per l'Italia del fioretto maschile. Gli Stati Uniti, che erano campioni del mondo in carica, vengono sconfitti 45-39 nella finalissima dalla nazionale azzurra rappresentata in pedana da Tommaso Marini, Alessio Foconi e Daniele Garozzo. Non c'è niente da fare per Alexander Massialas, Chase T. Emmer e Nick Itkin, che si devono accontentare così dell'argento.

L’MVP della finale è stato senz’altro Tommaso Marini, il cui saldo stoccate positive/negative è addirittura di +9. Un vero fuoriclasse, il quale ha trascinato anche Daniele Garozzo e Alessio Foconi che, pur non essendo all’apice come nei giorni migliori, restano due indiscussi campioni. Un dominio totale fin dalla prime battute, con gli americani campioni del mondo uscenti sempre a inseguire e quasi mai a contatto con gli azzurri. Nel medagliere finale l’Italia chiude dunque terza con 8 medaglie: 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi. È già un passo avanti deciso rispetto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando non arrivarono successi. La sensazione è che non manchi nulla per fare ancora meglio: servirebbe soltanto maggiore cinismo nelle finali.