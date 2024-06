Europei Scherma: Errigo da oro nel fioretto, tripletta azzurra nella sciabola uomini

EUROPEI SCHERMA

Tante medaglie per gli azzurri per la manifestazione in corso a Basilea, in Svizzera

© Getty Images Grande Italia agli Europei di scherma. Arianna Errigo, portabandiera alle prossime Olimpiadi di Parigi, si è presa l'oro nel fioretto mettendo ko nella finale l'ucraina Myroniuk 15-10. La 36enne lombarda aveva battuto in semifinale la britannica Carolina Stuchbury 15-14 e nei quarti si era aggiudicata il derby azzurro con Martina Favaretto (15-9). In finale poi, non c'è stato scampo per l'ucraina Myroniuk, superata in rimonta: l'azzurra ha messo le mani sul suo terzo titolo continentale a livello individuale dopo Torun 2016 e Tbilisi 2017.

Non da meno Michele Gallo, che ha conquistato l'oro nella sciabola in una vera e propria festa targata Italia. Gallo infatti, ha superato in finale Luca Curatoli, medaglia d'argento. Bronzo per l'altro azzurro Luigi Samele.