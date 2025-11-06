Scacchi: impresa di Lorenzo Lodici, eliminato Niemann dalla Coppa del Mondo

Colpo di scena nella Coppa del Mondo di Scacchi (Goa): l'italiano Lorenzo Lodici (25) elimina lo statunitense Hans Niemanndi Stefano Fiore
© Michal Walusza (FIDE World Cup Goa 2025)
Clamorosa impresa per il grande maestro italiano Lorenzo Lodici nella Coppa del Mondo di Scacchi in corso a Goa, India. Sovvertendo nettamente il pronostico della vigilia, l'italiano ha eliminato nel secondo turno eliminatorio lo statunitense Hans Moke Niemann, uno dei giocatori più forti e chiacchierati del circuito internazionale. Lodici, 25 anni e originario di Chioggia (Venezia), ha compiuto il sorpasso nonostante una differenza abissale nel ranking: l'italiano è al 239° posto nella graduatoria internazionale, mentre Niemann è 23°.
Dopo aver pareggiato le prime due partite a tempo lungo, Lodici ha portato lo scontro agli spareggi a tempo ridotto, dove ha dimostrato maggiore lucidità:
L'italiano aveva già superato in precedenza l'azero Read Samadov nel turno preliminare del torneo a eliminazione diretta, che vede la partecipazione di 206 giocatori.
L'avversario eliminato, il 22enne Hans Niemann, è noto alla cronaca mondiale non solo per il suo talento. Nel 2022, fu al centro di una controversa 'querelle' che lo ha opposto al campione del mondo Magnus Carlsen, il quale aveva insinuato che Niemann utilizzasse supporti informatici durante le partite.
Niemann ha sempre respinto le accuse (ammettendo solo un uso non autorizzato di un programma da bambino in amichevoli online) e ha anche avviato una causa civile contro Carlsen chiedendo un indennizzo milionario, senza successo. Nonostante le controversie, la sua carriera è proseguita con importanti successi internazionali.