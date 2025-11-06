Scacchi: impresa di Lorenzo Lodici, eliminato Niemann dalla Coppa del Mondo

Clamorosa impresa per il grande maestro italiano Lorenzo Lodici nella Coppa del Mondo di Scacchi in corso a Goa, India. Sovvertendo nettamente il pronostico della vigilia, l'italiano ha eliminato nel secondo turno eliminatorio lo statunitense Hans Moke Niemann, uno dei giocatori più forti e chiacchierati del circuito internazionale. Lodici, 25 anni e originario di Chioggia (Venezia), ha compiuto il sorpasso nonostante una differenza abissale nel ranking: l'italiano è al 239° posto nella graduatoria internazionale, mentre Niemann è 23°.