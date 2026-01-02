Logo SportMediaset

Tennis, Cobolli: "La mia sfida e' entrare nella top ten"

02 Gen 2026 - 13:29

"Siamo pronti per iniziare la stagione insieme, come una squadra". Flavio Cobolli parla dello spirito di gruppo azzurro a Perth, dove la United Cup apre la nuova stagione del tennis. E per se stesso dichiara l'obiettivo di entrare tra i primi 10 al mondo Gia' da qualche giorno in Australia, gli azzurri hanno festeggiato l'inizio dell'anno nuovo con una bella giornata in spiaggia. "Siamo arrivati qui molto presto per stare insieme, per coinvolgere tutta la squadra - ha detto Cobolli, n.22 dell'Atp ranking, nel media day dell'Italia -. Abbiamo un ottimo rapporto tra di noi. Passiamo molto tempo insieme tutto il giorno come ieri in spiaggia. Adoriamo giocare le competizioni a squadre. Non vediamo l'ora di affrontare il prossimo avversario e la nostra prima partita". Primo impegno, domenica contro la Svizzera. Il ricordo della Davis e' ancora forte, e Cobolli ammette che ora "sono sicuramente più fiducioso nel mio tennis". Pero' si volta pagina: "Ora è il momento di concentrarsi e iniziare bene, perché l'anno scorso non ci sono riuscito. Ci stiamo preparando molto duramente e ci alleniamo molto. Siamo pronti per iniziare. La mia sfida, il mio obiettivo è arrivare tra i primi 10. Con il mio team cerchiamo di fare del nostro meglio per avvicinarci il più possibile a Lorenzo e Jannik. Ma so che è difficile". Anche per Jasmine Paolini il 2025 "è stato un altro anno positivo, spero di poter portare quell'esperienza in questa stagione e cercare di mantenere il livello per migliorare il mio gioco". Per lei, la novita' e' l'ingresso ufficiale nel team di Sara Errani, compagna di doppio. "Era il momento giusto per dirlo ufficialmente, per riconoscere anche il suo ruolo nella squadra. Ne sono davvero felice. Penso che lei capisca davvero il tennis e che possa davvero aiutare la nostra squadra a ottenere risultati migliori.

