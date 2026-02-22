Sei Nazioni, niente impresa per l'Italia: la Francia parte forte e vince 33-8

"Eravamo sul 19-8 fino al 70'. Nel primo tempo abbiamo difeso bene e con disciplina, avuto bei palloni e abbiamo cercato dei break senza però segnare come volevamo. Nel secondo tempo ci sono stati tanti problemi in touche, abbiamo perso la possibilità di attaccare. Oggi era una bella Francia ma non è mai stata ultradominante. Le loro mete vengono tutte su rimbalzi e noi che gli abbiamo fatto dei regali. E a noi sono mancati palloni di qualità". Così a Sky Sport il ct della nazionale azzurra di rugby Gonzalo Quesada. "Fisicamente siamo stati al loro livello di intensità, c'è la sensazione che poteva finire meglio. Abbiamo comunque giocato contro la squadra più forte del Sei nazioni e forse del mondo. E siamo stati a loro livello per 70 minuti. Capuozzo? Ha un infortunio alla spalla ma non gli è uscita, ha una lussazione acromion-claveare", ha concluso.