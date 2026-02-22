RUGBY

Sei Nazioni, niente impresa per l'Italia: la Francia parte forte e vince 33-8

Seconda sconfitta di fila per gli Azzurri che a Lille cedono ai cugini nel terzo match stagionale

22 Feb 2026 - 18:34
© Getty Images

© Getty Images

L'Italia è stata sconfitta 33-8 dalla Francia a Lille nella gara valida per il terzo turno del Sei Nazioni di rugby. I transalpini che guidano il torneo a punteggio pieno confermano la propria forza. Gli azzurri restano in partita per lunghi tratti e rientrano all'intervallo con un gap di -11 dopo un avvio complicato. Ma nella ripresa i Blues accelerano, si rendono più concreti sfruttano nel finale anche la superiorità che consente loro di conquistare il bonus offensivo e chiudere definitivamente il match.

Cinque le mete dei francesi con Louis Bielle-Biarrey (4'), Emmanuel Meafou (15'), Thomas Ramos (29'), Gaël Dréan (72'), Émilien Gailleton (78'), di Capuozzo l'unica meta azzurra al 31'. L'Italia dopo il 70' paga il cartellino di Lynagh che commette l'errore di mettere le mani dove non dovrebbe: il direttore di gara non ha dubbi: in-avanti volontario e cartellino giallo.

Lamaro: "Dell'orgoglio non ci facciamo niente, vogliamo di più"

 "Il risultato è una conseguenza della partita, in alcune situazioni siamo stati alla pari della Francia, in altre loro sono stati bravi a sfruttare i nostri errori, anche piccoli. In attacco abbiamo fatto vedere buone cose, nel secondo tempo però abbiamo commesso troppi errori nonostante ci abbiano concesso qualcosa. Nel primo tempo non siamo stati concreti e questo ci è costato in energie". Così a Sky Sport il capitano della nazionale di rugby, Michele Lamaro, al termine della sfida persa contro la Francia nel Sei Nazioni. "In rimessa non abbiamo trovato il timing giusto, ma il combattimento e la voglia va sempre oltre l'ostacolo. Ma dobbiamo essere più efficaci. Orgoglio o rimpianti dopo queste tre prime partite? Più rimpianti, dell'orgoglio non ci facciamo più niente. Vogliamo di più e competere con queste squadre ma dobbiamo essere più precisi in tante occasioni", ha concluso.

Quesada: "Siamo stati al livello della Francia per 70 minuti"

 "Eravamo sul 19-8 fino al 70'. Nel primo tempo abbiamo difeso bene e con disciplina, avuto bei palloni e abbiamo cercato dei break senza però segnare come volevamo. Nel secondo tempo ci sono stati tanti problemi in touche, abbiamo perso la possibilità di attaccare. Oggi era una bella Francia ma non è mai stata ultradominante. Le loro mete vengono tutte su rimbalzi e noi che gli abbiamo fatto dei regali. E a noi sono mancati palloni di qualità". Così a Sky Sport il ct della nazionale azzurra di rugby Gonzalo Quesada. "Fisicamente siamo stati al loro livello di intensità, c'è la sensazione che poteva finire meglio. Abbiamo comunque giocato contro la squadra più forte del Sei nazioni e forse del mondo. E siamo stati a loro livello per 70 minuti. Capuozzo? Ha un infortunio alla spalla ma non gli è uscita, ha una lussazione acromion-claveare", ha concluso.

rugby sei nazioni
francia-italia

Ultimi video

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

I più visti di Rugby

L'Italrugby lotta ma cade anche a Edimburgo: arriva un altro cucchiaio di legno

Italrugby in 'Rosso Garibaldi': l'esordio della maglia a febbraio nei 6 Nazioni contro la Francia

Bene in mischia e avanti nel primo tempo, ma per gli azzurri l'impresa è solo sfiorata: l'Irlanda vince 20-13

Italia, debutto da sogno al Sei Nazioni

Rugby, Sei Nazioni: trionfo Italia, battuta 18-15 la Scozia

Rugby, 6 Nazioni: Italia, Scozia, Galles e una maglia 'in comune'

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:34
Olimpiadi, cerimonia di chiusura LIVE: lo spettacolo all'Arena di Verona
20:34
Roma, Ranieri: "Tutti vogliamo andare in Champions"
20:24
"Beauty in Action", a Verona la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali
20:23
Milan rosso di rabbia: un gol di Troilo tra le polemiche condanna i rossoneri. Ora sono 10 i punti dall'Inter
20:18
Leao brilla ma viene beffato dal palo, a Pulisic manca la mira e Fullkrug non incide