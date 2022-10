Scozia, morto suicida l'ex nazionale di rugby Walker

Mondo del rugby sotto shock per la morte a soli 31 anni di Adam Walker, pilone della Scozia che ha preso parte alla Coppa del Mondo nel 2013. Secondo quanto riferisce la stampa inglese, Walker si sarebbe suicidato soffrendo di ansia e depressione. "Tutti coloro che fanno parte della Scotland Rugby League sono rattristati nell'apprendere la notizia della morte di Adam - ha dichiarato il portavoce della Scotland Rugby League, Ollie Cruickshank -. Ha giocato con orgoglio ogni volta che è sceso in campo per la Scozia, è stato un membro della nostra squadra in occasione della Coppa del Mondo 2013 ed è stato parte della selezione vincitrice del Campionato Europeo 2014. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici di Adam in questo momento".