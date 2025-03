Rugby, Sei Nazioni: l'Italia lotta ma l'Inghilterra vince 47-24

Il risultato dell'Allianz Stadium di Twickenham può trarre in inganno, ma l'Italia che perde 47-24 con l'Inghilterra lascia delle buone sensazioni. Innanzitutto perché non si fa travolgere dalla squadra che in fondo ha battuto pure la Francia e che resta in lotta per vincere il Sei Nazioni, in secondo luogo perché resta a contatto con una delle favorite per almeno metà gara, anche se le due mete di inizio ripresa tagliano subito le gambe alla squadra di Quesada. Il primo tempo è tutto un botta e risposta, con gli Azzurri chiamati a replicare agli acuti di Willis e Freeman: ci pensano Capuozzo e Vintcent, così al 31' è 14-14. L'equilibrio lo spezza Sleightholme con la prima delle sue due mete, ma Garbisi, perfetto nelle trasformazioni, riporta l'Italia a -4 (21-17) quando si va all'intervallo.