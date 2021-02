Rugby, Sei Nazioni: troppa Irlanda per l’Italia, gli Azzurri perdono ancora 10-48

RUGBY - SEI NAZIONI

La Nazionale di Smith fatica e cede agli ospiti nonostante gli sforzi. Di Meyer l’unica meta

Nella terza giornata del Sei Nazioni di rugby l’Italia cede come da pronostico contro una discreta Irlanda, che domina e guadagna anche il punto bonus. Sei mete per gli ospiti, tre per tempo, con Connors che riesce a marcare due volte: di Keenan, Kingrose, Stander e Earls le altre segnature degli avversari, mentre gli Azzurri riescono a poggiare il pallone oltre la linea solamente a fine primo tempo con Meyer, in una partita retta soltanto a tratti.

ITALIA-IRLANDA 10-48

Contro l'Irlanda cade l’Italia ancora una volta, purtroppo come era prevedibile. In realtà dopo soli tre minuti all'Olimpico gli Azzurri riescono a mettere il naso avanti, con il “penalty kick” di Garbisi che punisce l’indisciplina difensiva degli ospiti: Sexton imita però l’avversario e rimette sùbito in parità il punteggio. L’Irlanda spinge e si vede negata una meta piuttosto evidente tra qualche protesta, ma i musi lunghi durano poco perché all’11’ arriva già la prima meta: Ringrose marca e Sexton trasforma ancora per il 3-10. L’Italia difende quanto riesce, ma al 17’ lo stesso esperto mediano d’apertura si conferma infallibile con il terzo calcio tra i pali. Gli Azzurri di Smith non sfruttano poi un buon momento e alla mezz’ora Keenan approfitta di un paio di placcaggi errati e segna la seconda meta irlandese, trasformata dal perfetto Sexton per il 3-20. I padroni di casa quindi vacillano e Connors cala il tris. Proprio nel finale della prima frazione un’ottima giocata di Garbisi porta alla prima metà azzurra di Meyer: lo stesso Garbisi centra l’acca e l’Italia va a riposo in doppia cifra.

Il ritorno in campo all’Olimpico riporta sulla terra la Nazionale, con Stander che va in meta in un paio di minuti e Sexton che trasforma. La stessa premiata ditta fa il bis al 23’, con gli Azzurri in difficoltà anche per il cartellino giallo a Zilocchi, ma l’arbitro Reynal la annulla dopo un consulto con il Tmo. Passa qualche minuto ed è però Connors a trovare la seconda meta della ripresa, facilitato anche dalla doppia superiorità numerica per il giallo a Bigi, e i ragazzi di Smith sembrano cedere: Lowe marca poco dopo, ma il Tmo nota un passaggio avanti e rende vano lo sforzo irlandese. Prima della fine c’è tempo poi per qualche scorribanda e la sesta meta, di Earls: l’Irlanda si gode così la netta vittoria e il punto bonus.