Rugby, il ct Quesada esulta: "Orgoglioso di questa Italia". Lamaro: "Piedi per terra, dobbiamo guadagnarci rispetto"

RUGBY

Il ct dell'Italrugby sorride orgoglioso per i risultati ottenuti, il capitano invece vuole calma e umiltà

Sei Nazioni, altra grande impresa dell'Italia contro il Galles

















































L'Italia del rugby sorride col terzo risultato utile consecutivo degli Azzurri al Sei Nazioni. Il successo 24-21 a Cardiff contro il Galles sottolinea l'evidente momento positivo del movimento della palla ovale nostrana, col ct dell'Italrugby Gonzalo Quesada che non si nasconde: "È stata una partita molto bella, dominata dall'inizio alla fine, peccato solo che loro sono rientrati ma sono molto fiero di tutti. Sono contento per la nuova metodologia di lavoro, organizzazione, avere questa dedizione e sostegno dei giocatori è stato importantissimo". E capitan Michele Lamaro ribadisce: "Teniamo i piedi per terra e rimaniamo umili, siamo ancora noi a doverci guadagnare il rispetto delle altre squadre".

QUESADA: "MERITO DEL GRUPPO"

Il ct dell'Italrugby Gonzalo Quesada, commentando a Sky Sport la vittoria contro il Galles nel torneo Sei Nazioni, ha detto: "Sono molto contento perché questo gruppo merita tanto. Questa squadra aveva bisogno di una difesa e di una struttura più solida, abbiamo lavorato tanto. I primi raduni sono stati quasi tutti sulla difesa, ora siamo contenti perché con queste armi possiamo competere di più. Ma merito del gruppo e del lavoro che fanno. Un grande bravo ai giocatori e allo staff". Vedi anche rugby Rugby, Sei Nazioni: Italia da urlo! Galles battuto 24-21

LAMARO: "SE NON FOSSE STATO PER IL PALO..."

Due vittorie e un pareggio, che poteva essere anche vittoria, per l'Italia con capitan Michele Lamaro che ha sottolineato: "È il miglior torneo della nostra storia con due vittorie e un pareggio. Avremmo potuto ottenerne tre, se non fosse stato per un piccolissimo dettaglio. Abbiamo sempre controllato questa partita, anche se nel secondo tempo è stata più complicata. La cosa bella è che abbiamo sfruttato tutte le occasioni per fare punti, è il segno di una grande squadra".

Un risultato che, ha assicurato Lamaro, non cambia l'approccio: "Teniamo i piedi per terra e rimaniamo umili, siamo ancora noi a doverci guadagnare il rispetto delle altre squadre".