Rugby, Sei Nazioni: Italia da urlo! Galles battuto 24-21

RUGBY

Gli azzurri di Quesada trovano il terzo risultato utile consecutivo nella competizione (prima volta nella storia) con una grande vittoria

Sei Nazioni, altra grande impresa dell'Italia contro il Galles

















































1 di 26 © Getty Images

L'ultima giornata del Sei Nazioni di rugby 2024 vede sfidarsi l'Italia con il fanalino di coda Galles, che vuole evitare il cucchiaio di legno. L'incontro del Principality Stadium di Cardiff termina con il punteggio di 24-21 per la formazione allenata da Quesada, che domina la sfida con un gioco aggressivo e propositivo e raggiunge il terzo (storico) risultato utile consecutivo nella competizione, concedendo soltanto nel finale.

L'ultima partita del Sei Nazioni 2024 di Italia e Galles (che oggi saluta North dopo il suo annuncio di ritiro) si sblocca con il calcio piazzato di Garbisi, procurato al sesto minuto da Fischetti. Passano altri sette minuti e un pasticcio della difesa gallese consegna agli azzurri un'altra chance da tre punti, puntualmente realizzata per il 6-0. La formazione di Quesada ha il completo controllo della sfida e realizza anche la prima meta al 20’ con Ioane, sbagliando però la successiva trasformazione. La superiorità dell’Italrugby permane per tutta la prima frazione, nonostante la mancanza di altri punti prima dell'intervallo.

La ripresa inizia con un +7 fantastico degli italiani, ispirato da Ioane e firmato dall’accelerazione decisiva di Pani, che chiude una bellissima azione partita dalla touche. Verso l'ora di gioco inizia ad attenuarsi l'intensità degli uomini di Quesada, con l'ottima organizzazione difensiva italiana costretta a concedere i primi sette punti ai gallesi al 65’ firmati da Dee al termine di un'efficace maul (con realizzazione di Costelow). Gli azzurri reagiscono con due calci di Garbisi (fuorigioco di Hardy) e Page-Relo (dalla lunga distanza), chiudendo di fatto la pratica con meno di cinque minuti da giocare. Tra il 79’ e l’82’ gli avversari si portano sul 24-21 con le mete di Rowlands e Grady, che salvano l'orgoglio ma non l'esito del match. Il successo entra nella storia italiana di questo sport, dal momento che mai prima d'ora gli azzurri erano riusciti a infilare tre risultati utili consecutivi nella competizione. Cucchiaio di legno al Galles, Nacho Brex nominato man of the match.