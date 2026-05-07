con aree hospitality e relax per le famiglie

Rugby, a Vimercate torna l’X Nations Mini Rugby con oltre mille giovani da tutta Europa

La nona edizione della "X Nations Mini Rugby" è in programma venerdì 8 e sabato 9 maggio in Brianza

07 Mag 2026 - 19:45
© Ufficio Stampa

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Il rugby giovanile torna protagonista in Lombardia. Venerdì 8 e sabato 9 maggio Vimercate (Monza e Brianza) ospiterà l’X Nations Mini Rugby, riconosciuta manifestazione internazionale che celebra lo sport come veicolo di integrazione e amicizia tra i popoli.

L’evento riunirà oltre mille giovani e circa duemila tra accompagnatori e appassionati provenienti da dieci nazioni europee, trasformando il Centro Sportivo Comunale di Vimercate in via Lodovica in un autentico villaggio europeo. 

In campo le categorie Under 8, 10, 12 e 14, con la partecipazione di club storici provenienti da Italia, Francia, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda, Repubblica Ceca, Svizzera, Germania e Polonia. Un parterre internazionale che conferma la manifestazione come un appuntamento di rilievo nel panorama rugbistico europeo.

Il programma prende il via venerdì 8 maggio con sessioni di allenamento congiunto. Sabato 9 maggio, a partire dalle nove del mattino, si terrà la cerimonia ufficiale con gli inni nazionali e l’apertura del torneo, seguita dalle sfide sul campo. 

L’edizione 2026 si distingue per un forte impegno verso la sostenibilità ambientale, sviluppato attraverso una rigorosa politica Zero Rifiuti e plastic free. I fornitori sono stati selezionati tra realtà locali con una preferenza al prodotto a Km 0 e All’interno della manifestazione saranno presenti stand per la promozione di stili di vita sana e per la conoscenza del territorio brianzolo.

L'evento è aperto al pubblico e includerà un Rugby Village con aree hospitality, zone relax e spazi ludici per le famiglie.

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