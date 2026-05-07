Rugby, a Vimercate torna l’X Nations Mini Rugby con oltre mille giovani da tutta Europa

L’edizione 2026 si distingue per un forte impegno verso la sostenibilità ambientale, sviluppato attraverso una rigorosa politica Zero Rifiuti e plastic free. I fornitori sono stati selezionati tra realtà locali con una preferenza al prodotto a Km 0 e All’interno della manifestazione saranno presenti stand per la promozione di stili di vita sana e per la conoscenza del territorio brianzolo.