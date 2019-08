Mondiale Rugby 2019: i convocati dell'Italia

LA LISTA

Conor O`Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato oggi, all`indomani del Cattolica Test Match di San Benedetto contro la Russia, la lista dei 31 giocatori convocati per la Rugby World Cup 2019 in calendario in Giappone a partire dal prossimo 20 settembre. Il veterano Sergio Parisse, capitano dell`Italia con 139 caps e terzo giocatore di sempre a livello internazionale con più presenze con la maglia di una nazionale, avrà l`opportunità di giocare il quinto Mondiale consecutivo entrando nel ristretto club dei giocatori che hanno raggiunto questo traguardo: il collega di reparto e di maglia per tanti anni Mauro Bergamasco e il samoano Brian Lima. Italrugby, omaggio a Leonardo sulla nuova maglia























Quarto Mondiale per altri due centurioni del rugby italiano come la seconda linea Alessandro Zanni e il tallonatore e vice-capitano Leonardo Ghiraldini che tornerà a disposizione dopo il suo infortunio occorsogli nel Guinness Sei Nazioni contro la Francia nello scorso marzo. Terza RWC per Tommaso Benvenuti, uno dei migliori in campo contro l`Irlanda a Dublino, mentre sono ventitré i giocatori al primo Mondiale della propria carriera.

"Scegliere i 31 giocatori per la Rugby World Cup e parlare con chi non continuerà l`avventura insieme a noi - ha esordito Conor O`Shea - probabilmente è stata la cosa più dura che ho fatto da quando sono nel mondo del rugby. E` un sogno per tutti rappresentare l`Italia al Mondiale. E` difficile perché tutti hanno meritato di essere qui. Dal 2 giugno scorso abbiamo iniziato un lavoro importante e giàparlare con Castello e Violi - primi atleti a cui è stata comunicata la scelta di non proseguire insieme a noi il cammino - non è stato facile. Adesso tutti i ragazzi hanno una responsabilità in più per la maglia che indossano, per i tifosi e per tutti i giocatori che sono rimasti a casa".

Questi gli azzurri:

Piloni: Ferrari, Lovotti, Pasquali, Quaglio, Riccioni, Zani

Tallonatori: Bigi, Fabiani, Ghiraldini

Seconde linee: Budd, Ruzza, Sisi, Zanni

Flanker/N.8: Mbanda', Negri, Parisse, Polledri, Steyn

Mediani di mischia: Braley, Palazzani, Tebaldi

Mediani di apertura: Allan, Canna

Centri: Benvenuti, Campagnaro, Morisi

Al/Estremi: Bellini, Bisegni, Hayward, Minozzi, Padovani

Vedi anche rugby Rugby, Test Match: l’Italia strapazza la Russia 85-15