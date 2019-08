Rugby, Test Match: l’Italia strapazza la Russia 85-15

A San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) l’Italrugby supera alla grande il secondo Test Match in preparazione della Coppa del Mondo in Giappone del mese prossimo. Gli uomini allenati da Conor O’Shea affossano la Russia 85-15. Sugli scudi un attivissimo Matteo Minozzi e Tommaso Allan. Vanno in meta anche Morisi, Parisse, Bellini, Hayward, Ferrari, Padovani e Canna. Il prossimo appuntamento sarà il 30 agosto a Parigi contro la Francia.