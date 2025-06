Quadarella va veloce a Pavia nei 400 sl

Nel weekend, presso il centro sportivo Polifunzionale Universitario Campus Aquae di Pavia, si è tenuta la Renord Campus Aquae Swim Cup 2025 organizzata dalla società Sport Dream S.r.l. SSD. Si tratta di una gara nazionale FIN ufficialmente inserita nel calendario European Aquatics.

A inaugurare l’evento, che celebra il connubio tra sport, studio e valorizzazione del territorio pavese, giovedì 5 giugno una conferenza stampa, moderata da Paolo Bargiggia, in cui sono stati presentati i cinque ospiti d’eccezione che nei giorni successivi sono scesi in acqua.

Tra questi niente di meno che Simona Quadarella, atleta olimpica italiana specializzata nelle lunghe distanze dello stile libero, una delle nuotatrici più titolate del panorama internazionale. Simona ha già ottenuto la qualificazione ai Mondiali di Singapore, pronta quindi a regalare presto nuove emozioni in vasca. Alla Renord Campus Aquae Swim Cup l’atleta è scesa in acqua per i 400 metri stile libero chiusi in 4’14’’: “E' stato bello partecipare a questa manifestazione, mi sono trovata molto bene e l’accoglienza è stata davvero calorosa. Mi ha fatto piacere incontrare così tanti giovani atlete e atleti che si sono avvicinati a questo sport guardandomi. Mi dà gioia poter essere un esempio per loro e spero di riuscire a trasmettere che il nuoto è sì sacrificio ma anche divertimento. La mia era una gara di allenamento ed è andata abbastanza bene, sicuramente mi ha permesso di aggiungere un altro test in preparazione ai Mondiali. La piscina di Campus Aquae è perfetta per gareggiare”.

In conferenza e poi in gara nei giorni successivi anche Matteo Restivo, atleta olimpico italiano e specialista nelle gare 100 e 200 metri dorso con numerose partecipazioni ai Campionati Mondiali e due bronzi agli europei; Lorenzo Zazzeri, atleta olimpico italiano e specialista nelle gare dei 50 e 100 metri stile libero. Ha conquistato l’argento olimpico nella 4x100 sl a Tokyo 2021 e il bronzo a Parigi 2024, l’oro ai Campionati del Mondo di Budapest 2022 nella 4x100 misti, oltre a diversi podi nelle edizioni successive; Christian Bacico, talento emergente del dorso internazionale ed entrato nella storia a livello nazionale diventando campione italiano con la tripletta nei 50, 100 e 200 metri dorso; Marco Orsi, icona della velocità del nuoto italiano e internazionale con una passione davvero contagiosa per lo sport.