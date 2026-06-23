Pure Dominion conquista Milano: che show

Altro match combattuto quello nella categoria femminile Bantamweight (56 kg), dove si è imposta ai punti la giovane Alessandra Manenti che incontrerà nella finale la campionessa Europea ISKA, Luciana Germano. Nella categoria Featherweight Muay Thai (57 kg) si è imposto l'ispano-marocchino Yassin El Khoulati. Ad attenderlo in finale ci sarà il campione intercontinentale ISKA, il mongolo Tenuun Gantushig. Per quanto riguarda la Super Welterweight Kickboxing (70 kg), Davide Lombardi ha conquistato il diritto di affrontare la stella del circuito Glory, Guerric Billet. La serata si è poi chiusa con un'altra spettacolare conclusione fulminea: il KO di Adam Stroppa, protagonista indiscusso del Superfight, arrivato a 1 minuto e 54 secondi della terza ripresa.