Muay Thai e Kickboxing

Pure Dominion conquista Milano: che show

23 Giu 2026 - 09:44
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© Ufficio Stampa

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Il Centro Pavesi ha ospitato Pure Dominion, secondo appuntamento della stagione 2026 e tappa delle semifinali della Pure Challenge: una serata di Muay Thai e Kickboxing all'insegna di un'organizzazione impeccabile e di un pubblico appassionato. Pure Dominion conquista Milano. Il secondo appuntamento della stagione 2026, andato in scena domenica 21 giugno al Centro Pavesi, ha portato sul ring le semifinali della Pure Challenge confermando la crescita di Pure tra le promotion di riferimento per gli sport da combattimento.

La main card si è aperta con un KO del giovane prodigio Gianluca Franzosi nel Prestige Fight a 2 minuti e 54 secondi dal primo round.

Nella Pure Challenge sono state altrettante le sorprese e i colpi di scena. L'azione è partita forte nella categoria Featherweight Kickboxing (57kg), con il trionfo del camerunense Gabin Kamdoum al termine di tre round intensi e combattuti. Questa vittoria gli garantisce il pass per la finalissima contro la testa di serie del torneo: il noto kickboxer milanese Luca Cecchetti, pronto a difendere il suo status.

Nella categoria Super Lightweight Muay Thai (63,5 kg) Luca Carlini accede ai punti alla finale. Ad attenderlo al match decisivo il “Golden Boy” Oscar Cambiaghi, giovanissima promessa della Muay Thai italiana.

Altro match combattuto quello nella categoria femminile Bantamweight (56 kg), dove si è imposta ai punti la giovane Alessandra Manenti che incontrerà nella finale la campionessa Europea ISKA, Luciana Germano. Nella categoria Featherweight Muay Thai (57 kg) si è imposto l'ispano-marocchino Yassin El Khoulati. Ad attenderlo in finale ci sarà il campione intercontinentale ISKA, il mongolo Tenuun Gantushig. Per quanto riguarda la Super Welterweight Kickboxing (70 kg), Davide Lombardi ha conquistato il diritto di affrontare la stella del circuito Glory, Guerric Billet. La serata si è poi chiusa con un'altra spettacolare conclusione fulminea: il KO di Adam Stroppa, protagonista indiscusso del Superfight, arrivato a 1 minuto e 54 secondi della terza ripresa.

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A distinguere la serata è stata la qualità della macchina organizzativa: tempi di scena, allestimento e accoglienza curati in ogni dettaglio, per un'esperienza fluida e di caratura internazionale. Grande protagonista anche il pubblico, che ha riempito il Centro Pavesi sostenendo gli atleti incontro dopo incontro e creando un'atmosfera carica di energia ed entusiasmo.

Le semifinali rappresentano una tappa cruciale della Pure Challenge, il format competitivo originale che mette a confronto talento emergente ed esperienza consolidata su cinque categorie tra Muay Thai e Kickboxing. Ora l'attesa è tutta per il gran finale: Pure Ascension, in programma il 19 settembre, assegnerà i trofei della stagione.

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