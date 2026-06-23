Sinner, mercoledì 24 giugno il test pre-Wimbledon al Giorgio Armani Tennis Classic: sfiderà Norrie, c'è anche Djokovic-Khachanov

23 Giu 2026 - 10:53
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Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo nella giornata di mercoledì 24 giugno in un incontro di esibizione nell’ambito del Giorgio Armani Tennis Classic, evento organizzato sull’erba dell’Hurlingham Club di Londra (orario ancora da definire) a 5 giorni dall'inizio di Wimbledon. A quasi un mese dall’eliminazione al secondo turno del Roland Garros, quando un problema fisico lo fermò contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, il n° 1 del mondo si rimetterà in gioco sull’erba della capitale britannica contro il padrone di casa Cameron Norrie, ex numero 8 del ranking e capace di raggiungere la semifinale a Wimbledon ormai quattro anni fa. L’unico precedente risale a pochi mesi fa quando l’azzurro si impose per 6-2 7-5 agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi.

Anhe Novak Djokovic sarà tra i protagonisti dell'evento in programma a Londra dal 23 al 27 giugno. Il serbo, oro olimpico e vincitore di 24 titoli Slam, affronterà Karen Khachanov mercoledì subito dopo la sfida tra Jannik Sinner e Cameron Norrie.

Il campo dei partecipanti si è arricchito inoltre con i nomi di Ben Shelton, Jiri Lehecka, Tommy Paul e Giovanni Mpetshi Perricard, che si aggiungono a una lista già composta, tra gli altri, da Sinner, Norrie, Flavio Cobolli, Casper Ruud, Learner Tien e Khachanov.

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