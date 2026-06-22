MotoGP, a Brno completato il test con le gomme Pirelli e le moto 2027

Pirelli ha completato oggi all’Autodrom Brno il test sui prototipi dei pneumatici MotoGP 2027, il primo con la partecipazione anche di alcuni piloti titolari, scelti dai team, e tappa importante del programma di sviluppo che accompagnerà l’azienda verso il ruolo di fornitore unico di pneumatici della classe regina del Motomondiale a partire dal 2027. A scendere in pista per provare le soluzioni sviluppate da Pirelli sono stati Marc Márquez e Fermín Aldeguer per Ducati, Marco Bezzecchi e Raúl Fernández per Aprilia, Luca Marini e Joan Mir per Honda, Toprak Razgatlıoğlu per Yamaha e Pedro Acosta per KTM, affiancati dai collaudatori Daniel Pedrosa e Pol Espargaró per KTM e Augusto Fernández per Yamaha.



Alla giornata di test, che si è svolta in condizioni meteo prevalentemente soleggiate al mattino e cielo leggermente più nuvoloso a partire da metà pomeriggio ma sempre con temperature dell’aria e dell’asfalto simili a quelle del fine settimana di gara, hanno preso parte tutti e cinque i Costruttori impegnati nel Motomondiale, ciascuno con due moto, in alcuni casi prototipi delle 850 cc che debutteranno il prossimo anno e in altri con moto attuali adattate per simulare la configurazione tecnica 2027. La richiesta di Pirelli a ciascun costruttore è stata quella di avere due piloti, di cui almeno uno titolare, con la possibilità di far guidare la seconda moto a uno o due collaudatori. Il programma, definito in accordo con le case costruttrici e IRTA, ha previsto run plan differenziati tra le due moto messe a disposizione da ciascun Costruttore, con l’obiettivo di massimizzare la raccolta dati e consentire ai tecnici Pirelli, insieme agli ingegneri delle varie Case, di valutare in modo efficace le diverse soluzioni di sviluppo presenti nel test. La presenza dei piloti titolari ha permesso di integrare le informazioni già raccolte nei test precedenti con indicazioni rappresentative del livello prestazionale della MotoGP, offrendo elementi utili per proseguire nella definizione dei pneumatici destinati alla nuova generazione di moto.



Al termine del test, Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto di Pirelli, ha dichiarato: “Desidero ringraziare piloti e Costruttori per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrati in un test particolarmente importante nel percorso verso la MotoGP 2027. Il programma era impegnativo, con molte soluzioni da valutare, e si è svolto subito dopo un weekend di gara caratterizzato da temperature elevate e a pochi giorni dal prossimo Gran Premio. Dopo le sessioni private svolte finora solo con i collaudatori, a Brno abbiamo lavorato per la prima volta anche con alcuni piloti titolari, raccogliendo indicazioni molto utili sui pneumatici 2027 per le future moto 850 cc.