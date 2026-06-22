Wimbledon: nelle qualificazioni avanti anche Pellegrino, Nardi e Travaglia

Sono iniziate le qualificazioni maschili di Wimbledon, terzo Slam della stagione che quest'anno mette in palio un montepremi record di 64,2 milioni di sterline (circa 75,8 milioni di euro), che si stanno disputando sui campi in erba della tradizionale sede del Community Sports Centre di Roehampton (Londra). Esordio positivo per Francesco Cinà, che si è aggiudicato in due set il derby tricolore contro Gianluca Cadenasso, Andrea Guerrieri, Andrea Pellegrino, 17esima testa di serie, Luca Nardi e Stefano Travaglia, 16esima testa di serie. Subito fuori Stefano Napolitano, Lorenzo Giustino, Raul Brancaccio, Francesco Maestrelli, decima testa di serie, e Marco Cecchinato.