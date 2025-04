Pellegrini e il caso Sinner: "Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo aggressivo/repressivo"

Le dichiarazioni contro Jannik Sinner e il suo "trattamento speciale", con la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, hanno fatto discutere e le hanno procurato una pioggia di critiche. Social e non solo. Ma Federica Pellegrini non torna indietro e rilancia: "Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo - ha scritto l'ex campionessa di nuoto su X - Non ho altro da aggiungere.