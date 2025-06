Oristano: Coppa Davis e Billie Jean King Cup arrivano a Torre Grande

La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup fanno tappa a Torre Grande. I due prestigiosi trofei, conquistati dai giocatori italiani nel novembre 2024 a Malaga, saranno esposti nell'impianto comunale di Oristano, gestito dal TC 70, giovedì 19 e venerdì 20 giugno. "Siamo orgogliosi di ospitare a Oristano i due preziosi trofei, simbolo dei successi del tennis italiano nel mondo - dice il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna -. La presenza della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup sarà un bellissimo biglietto da visita per Torre Grande, per Oristano e per il nostro movimento sportivo". "Il Tennis club 70 è stato scelto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) per ospitare una tappa del Trophy Tour 2025 ed è per noi un onore e un privilegio, oltre che una grande occasione di promozione, ospitare nei nostri campi i due trofei più prestigiosi del tennis mondiale - commenta il presidente del TC 70 Alessandro Montisci -. Il Trophy tour è un progetto itinerante che vuole celebrare i titoli mondiali conquistati dall'Italia a novembre. In collaborazione con il Comune di Oristano faremo tutto il possibile per rendere questo evento memorabile". "In un momento di straordinario successo per il tennis italiano nel mondo, questa è un'occasione unica per mostrare agli appassionati del territorio la Billie Jean King Cup e la Davis Cup, simboli dei successi dei nostri grandi campioni - aggiunge l'assessore allo Sport Antonio Franceschi -. Oristano, ancora una volta, conferma ancora una volta la sua straordinaria vocazione sportiva". Il Trophy Tour 2025 ha preso il via da Milano. Tocca 19 regione attraverso 80 tappe e 211 giorni di esposizione. Per ogni tappa è stato predisposto un allestimento che include oltre ai due trofei 5 totem celebrativi in piuma. SuperTennis racconterà il Trophy Tour con servizi dedicati negli spazi news.