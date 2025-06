Atletica, Duplantis realizza il dodicesimo record del mondo consecutivo con 6,28 a Stoccolma

Armand Duplantis, l'extraterrestre per eccellenza dell'atletica mondiale, compie l'ennesima straordinaria impresa della sua ancor giovane carriera, realizzando il dodicesimo primato del mondo consecutivo con la misura di 6,28 nel salto con l'asta della Diamond League di Stoccolma, proprio nella sua nazione davanti ai propri tifosi. Semplicemente mostruosa la prova del 25enne saltatore capace di superare al primo tentativo tutte le misure della serata, 5.60, 5.80, 5.90, 6.00 e la quota finale del nuovo primato, ricordando come il precedente fosse stato realizzato con 6.27 a Clermont-Ferrand in Francia al coperto lo scorso 28 febbraio.