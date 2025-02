Il nuoto celebra la figura di Federica Pellegrini: la fuoriclasse veneta sarà inserita nell'Hall of Fame mondiale

La cerimonia andrà in scena in occasione del sessantesimo anniversario del premio, in programma il prossimo 28 luglio al Park Royal Collection di Marina Bay (Singapore) in occasione dei Mondiali di nuoto in vasca lunga. Un appuntamento che offrirà ulteriore lustro a una delle figure più iconiche dello sport tricolore: "Sono onorata e lusingata di questo prestigioso riconoscimento - ha spiegato Pellegrini a margine di un evento all'Università di Verona -. Sono felice di entrare a far parte del Tempio della storia del nuoto e di ritrovare tanti grandi atleti italiani e soprattutto il mio maestro Alberto Castagnetti".