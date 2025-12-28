Sci di fondo, Tour de Ski: Klaebo e Skistad vincono sprint tl di Dobbiaco

La ventesima edizione del Tour de Ski si apre a Dobbiaco (Bolzano) nel segno di Johannes Hosfløt Klaebo e Kristine Skistad, norvegesi vincitori della sprint in tecnica libera che ha aperto il cammino della prova a tappe che si svilupperà per l'intera prossma settimana tra Dobbiaco e la Val di Fiemme, sede delle ultime due tappe; eliminati in semifinale Federico Pellegrino e Federica Cassol, migliori italiani di giornata. Klaebo prende il largo in finale per gestire la situazione sul rettilineo d'arrivo (22esimo successo in una tappa del Tour de Ski per lui) e guidare un podio tutto norvegese con Lars Heggen e Oskar Vike al suo fianco; quarta piazza per Valerio Grond che supera Lukas Chanavat e Janik Riebli. Federico Pellegrino deve fermarsi in semifinale: dopo aver superato la batteria spalla a spalla con lo svizzero Riebli, il campione valdostano ha dovuto fronteggiare una semifinale di livello assoluto in cui non è riuscito ad andare oltre la sesta piazza, alle spalle di Klæbo, Grond, Chanavat, Riebli e Anger. In precedenza la batteria si è rivelata ostica invece per Davide Graz, ventunesimo, Michael Hellweger (23esimo) e Giacomo Gabrielli, 25esimo. C'è invece la firma di Kristine Skistad nella sprint femminile: la norvegese scarica tutta la propria potenza per precedere la detesca Coletta Rydzek e la svedese Maja Dahlqvist, con Jessie Diggins ai piedi del podio davanti a Johanna Hagström, migliore in qualificazione ma frenata in finale dalla rottura di un bastoncino.