Sci di fondo, Tour de Ski: Klaebo e Skistad vincono sprint tl di Dobbiaco

La ventesima edizione del Tour de Ski si apre a Dobbiaco (Bolzano) nel segno di Johannes Hosfløt Klaebo e Kristine Skistad, norvegesi vincitori della sprint in tecnica libera che ha aperto il cammino della prova a tappe che si svilupperà per l'intera prossma settimana tra Dobbiaco e la Val di Fiemme, sede delle ultime due tappe; eliminati in semifinale Federico Pellegrino e Federica Cassol, migliori italiani di giornata. Klaebo prende il largo in finale per gestire la situazione sul rettilineo d'arrivo (22esimo successo in una tappa del Tour de Ski per lui) e guidare un podio tutto norvegese con Lars Heggen e Oskar Vike al suo fianco; quarta piazza per Valerio Grond che supera Lukas Chanavat e Janik Riebli. Federico Pellegrino deve fermarsi in semifinale: dopo aver superato la batteria spalla a spalla con lo svizzero Riebli, il campione valdostano ha dovuto fronteggiare una semifinale di livello assoluto in cui non è riuscito ad andare oltre la sesta piazza, alle spalle di Klæbo, Grond, Chanavat, Riebli e Anger. In precedenza la batteria si è rivelata ostica invece per Davide Graz, ventunesimo, Michael Hellweger (23esimo) e Giacomo Gabrielli, 25esimo. C'è invece la firma di Kristine Skistad nella sprint femminile: la norvegese scarica tutta la propria potenza per precedere la detesca Coletta Rydzek e la svedese Maja Dahlqvist, con Jessie Diggins ai piedi del podio davanti a Johanna Hagström, migliore in qualificazione ma frenata in finale dalla rottura di un bastoncino.
Dopo il 14° tempo in qualificazione, Federica Cassol è lesta a sfruttare il ripescaggio per accedere in semifinale, ma nella successiva sfida, pur dando ottime impressioni, ha dovuto cedere il passo con il quinto posto che le vale la decima posizione nella classifica finale. Semaforo rosso in batteria invece per Caterina Ganz (19esima), Nicole Monsorno (20esima) e Iris De Martin Pinter, 23esima. Non si erano invece qualificati in tarda mattinata Simone Mocellini, Elia Barp, Martino Carollo, Simone Daprà, Francesco De Fabiani e Paolo Ventura al maschile, Nadine Laurent, Virginia Cena, Martina Di Centa, Anna Comarella e Francesca Franchi al femminile. Domani la seconda giornata del ventesimo Tour de Ski proporrà sempre a Dobbiaco la prova individuale in tecnica classica sulla distanza di 10 chilometri: prova maschile alle 11.45, femminile alle 14.45.