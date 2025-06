Thomas Ceccon imbottigliato nel traffico: niente 50 stile libero a Merano

Problema in corsia per Thomas Ceccon. Non in vasca, ma in auto. A causa di un maxi-ingorgo sull'A22 provocato da un incidente, il campione azzurro non è riuscito ad arrivare in tempo per presentarsi alla partenza dei 50 stile libero al Cool Swim Meeting di Merano, lasciando di sasso tifosi e organizzatori pronti ad accoglierlo per la sua prima gara in Italia dopo il lungo stage in Australia da gennaio ad aprile.