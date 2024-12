Pellegrini, altra frecciata a Ceccon: "Vuole fare il provocatore, ha attaccato anche Sinner"

Tra Federica Pellegrini e Thomas Ceccon. Dopo l'uscita di quest'ultimo che aveva stupito addetti ai lavori e non "Per me non rappresenta nulla, l'ho ammirata come sportiva" l'ex campionessa di Nuoto è tornato a parlare del 23enne tirando una frecciata. "Si allena a Verona nella stessa piscina del mio allenatore, abbiamo sempre avuto un rapporto cordiale - ha detto la Pellegrini al Corriere della Sera -. È vero che io e lui ci siamo frequentati poco, lo saluti e non ti saluta, poi magari non lo saluti una volta e sei quella che se la tira. Secondo me ha capito che fare il provocatore funziona, infatti attacca un po’ tutti, compreso Sinner”.