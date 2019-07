Sardegna, Magnini salva un bagnante in difficoltà

07/07/2019

Verso le 15.15 di domenica, l'uomo si è trovato in difficoltà nel tentativo di rincorrere a nuoto un grande cigno galleggiante che stava per essere portato lontano dal vento. Gli amici, accortosi che aveva bisogno di aiuto, hanno richiamato l'attenzione dei bagnini che sono saliti di corsa sul gommone di salvataggio per raggiungere il bagnante in difficoltà.



Magnini, in vacanza in Sardegna assieme alla compagna Giorgia Palmas, però era ancora più vicino al punto dell'emergenza, e non ha esitato un istante a intervenire: ha raggiunto l'uomo in pericolo e lo ha tenuto a galla, in attesa dell'arrivo dei soccorritori. "Il bagnante era in grande difficoltà: a un certo punto si è spaventato, si è bloccato e ha bevuto un po' d'acqua. Quando l'ho raggiunto non riusciva neppure a parlare e non era facile caricarlo sul gommone, così l'abbiamo disteso sul materassino matrimoniale di altri bagnanti che si trovavano lì vicino. Ho fatto solo quel che dovevo" ha detto Filo.



Riportato il bagnante in spiaggia, è subito accorso un medico, che insieme ai bagnini gli ha applicato la mascherina dell'ossigeno, in attesa dell'arrivo di un'ambulanza e del successivo trasferimento in ospedale.