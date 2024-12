Mondiali in vasca corta, Razzetti conquista l'argento nei 200 metri delfino e firma il nuovo record europeo

Dopo essersi difeso nei primi cento metri in cui il nordamericano ha provato a fare il vuoto, Razzetti ha alzato il ritmo ai 125 metri riuscendo a riprendere l'avversario e passando al comando in vista dell'ultima vasca. Lì Kharun ha tirato fuori le ultime energie rimaste toccando la piastra in 1'48"24 che vale il nuovo record dei campionati. Secondo posto per Razzetti che regala la terza medaglia all'Italia davanti al polacco Krzysztof Chmielewski, terzo in 1'49"26.