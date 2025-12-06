Europei in vasca corta, Alberto Razzetti conquista l'argento nei 200 metri misti

Il finanziere ligure ha provato a portarsi avanti nel delfino, specialità preferita, patendo però particolarmente il dorso che ha visto risalire il francese Mewen Tomac, costretto sin dalla rana a lasciare spazio a Gonzalez De Oliveira. Proprio in questa frazione, a partire già dalla virata, Razzetti è rientrato in gioco per le medaglie passando ai centocinquanta metri alle spalle soltanto dello spagnolo.