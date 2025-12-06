Logo SportMediaset

NUOTO

Europei in vasca corta, Alberto Razzetti conquista l'argento nei 200 metri misti

Il 26enne genovese ha completato la prova in 1'52"05 alle spalle dello spagnolo Hugo Gonzalez De Oliveira

di Redazione
06 Dic 2025 - 19:34

Come già accaduto due anni fa, Alberto Razzetti è ancora una volta argento nei 200 metri misti agli Europei in vasca corta di nuoto. Il 26enne genovese ha chiuso in seconda posizione la gara vinta dallo spagnolo Hugo Gonzalez De Oliveira confermando il risultato ottenuto a Otepeni 2023.

Il finanziere ligure ha provato a portarsi avanti nel delfino, specialità preferita, patendo però particolarmente il dorso che ha visto risalire il francese Mewen Tomac, costretto sin dalla rana a lasciare spazio a Gonzalez De Oliveira. Proprio in questa frazione, a partire già dalla virata, Razzetti è rientrato in gioco per le medaglie passando ai centocinquanta metri alle spalle soltanto dello spagnolo.

La rimonta dell'azzurro si è però fermata sul più bello concludendo così la prova in 1'52"05 alle spalle di Gonzalez De Oliveira, vincitore in 1'51"39, mentre sul gradino più basso del podio si è accomodato il turco Berke Saka, bronzo in 1'52"25. 

