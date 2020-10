Quadarella rassicura: "Sto bene, non ho sintomi"

"Eh già... Oggi ho scoperto di essere positiva al Covid-19, fortunatamente sto bene e non ho sintomi. Adesso come non mai mi sento ancora più solidale verso tutti coloro che hanno contratto il Covid e che hanno ricominciato a lavorare per i malati e per salvaguardare il lavoro e la libertà di muoversi". Così su Instagram Simona Quadarella, tra i dieci nuotatori azzurri risultati positivi al collegiale di Livigno. "Non bisogna mollare.. ma continuare a pensare ai propri obiettivi usando passione ed energia", scrive l'atleta romana. "Io guarirò e tornerò presto a regalarmi emozioni lasciandomi tutto questo alle spalle". Poi scherza con i suoi follower: "Idee su come impiegare il tempo in quarantena?".