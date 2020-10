Pellegrini: "Sono giorni duri, ma sto lottando per tornare a nuotare"

SULLA VIA DEL RECUPERO

Federica Pellegrini ha rilasciato una nuova dichiarazione al Gazzettino, rassicurando i propri tifosi sul prosieguo della sua carriera in caso di nuovo lockdown: "Mi dispiace aver fatto spaventare e angosciare i miei sostenitori. La risposta che ho dato a quella precisa domanda diciamo che è stata dettata dagli effetti prodotti dalla quarantena, dalla rabbia di trovarmi in questa situazione. Si tratta di un momento durissimo, ma sto comunque lottando per tornare a nuotare, ce la mettero' tutta".

La nuotatrice è poi tornata sul suo stato di salute, raccontato giorno per giorno fin dal momento in cui è risultata positiva: "Ora posso dire che sto molto meglio rispetto ai giorni scorsi dove ero veramente a pezzi per la febbre e i dolori. Ci sono stati miglioramenti giorno dopo giorno e ora c'è una buona notizia perché sto riprendendo l'olfatto e il gusto e di questo sono molto contenta perché avverto le sensazioni di quello che mangio e fisicamente sto veramente meglio".

Infine, da parte della Divina arriva un invito a usare tutte le precauzioni necessarie per evitare il contagio da Covid-19: "Io e mia madre ci siamo aiutate a vicenda dandoci forza. Quello che abbiamo vissuto io e la mia famiglia sono stati momenti bruttissimi e impossibili da dimenticare che mi spingono a consigliare di attuare tutte le precauzioni necessarie, a prestare la massima attenzione e a non mollare anche se si pensa di aver superato il momento di difficoltà".