Pellegrini, donna di fede: nuovo tatuaggio sulla schiena

Un rosario sulla schiena di Federica Pellegrini. La campionessa italiana ha mostrato su Instagram il nuovo tatuaggio che si è fatta fare: "Mi ha accompagnato in tutte le sfide più difficili... sempre sotto al mio cuscino... ora... non andrà più via...", Nella foto si intravede anche una rosa. Tatuaggio che in vasca, purtroppo, sarà coperto dal costume.