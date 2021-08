 Paralimpiadi: nuoto, oro e record per Giulia Terzi nei 100 stile libero

Ancora medaglie per l'Italia. Giulia Terzi ha vinto, infatti, l'oro nei 100 metri stile libero femminile di nuoto categoria S7 (menomazioni fisiche) alle Paralimpiadi di Tokyo, stabilendo anche il record paralimpico. E' la quarta medaglia per la 26enne bergamasca, dopo l'oro nella staffetta 4X100 stile libero e gli argenti nella staffetta 4X50 stile libero e nei 400 stile libero. Per gli azzurri sono 43 le medaglie.

afp