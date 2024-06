Olimpiadi, Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella guidano i 36 azzurri del nuoto

PARIGI 2024

Il direttore tecnico Cesare Butini ha ufficializzato la lista degli azzurri che saranno in vasca nella rassegna a cinque cerchi

© Getty Images Sarà una spedizione particolarmente nutrita per il nuoto italiano alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Dopo aver valutato gli atleti nel corso del Trofeo Settecolli, il direttore tecnico Cesare Butini ha ufficializzato i nomi dei trentasei partecipanti che scenderanno in vasca in vista della rassegna a cinque cerchi. Un appuntamento particolarmente atteso soprattutto visti i risultati agli ultimi Mondiali dove sono arrivate dodici medaglie di cui la doppietta di Simona Quadarella negli 800 e nei 1500 metri.

La 25enne romana sarà una delle stelle della spedizione tricolore nonostante la presenza dell'americana Katie Ledecky che potrebbe prendersi la scena nel mezzofondo, tuttavia insieme a lei sarà presente anche Gregorio Paltrinieri, intenzionato a fare bene sia in vasca che nelle acque libere come per la collega Ginevra Taddeucci. Chance di medaglia arrivano anche dal dorso con il primatista mondiale Thomas Ceccon e dalla rana con il duo Niccolò Martinenghi-Benedetta Pilato, mentre ulteriori speranze saranno affidate nei misti ad Alberto Razzetti e nella velocità ad Alessandro Miressi. Facendo scorrere la lista dei partecipanti, il più giovane sarà Carlos D’Ambrosio, nato il 5 febbraio 2007 e in grado di ottenere l'accesso al Settecolli nella staffetta 4x200 metri, mentre fra i debuttanti ci sarà grande attesa per Sara Curtis e per i fratelli Matteo e Michele Lamberti che si divideranno fra stile libero e dorso.

Questo l’elenco completo dei convocati azzurri: Lisa Angiolini, Matilde Biagiotti, Costanza Cocconcelli, Sara Curtis, Giulia D’Innocenzo, Francesca Fangio, Sara Franceschi, Emma Virginia Menicucci, Sofia Morini, Margherita Panziera, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Giulia Ramatelli, Viola Scotto di Carlo, Ginevra Taddeucci, Chiara Tarantino, Giacomo Carini, Giovanni Caserta, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin, Carlos D’Ambrosio, Luca De Tullio, Marco De Tullio, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Matteo Lamberti, Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Filippo Megli, Alessandro Miressi, Gregorio Paltrinieri, Alessandro Ragaini, Alberto Razzetti, Matteo Restivo, Ludovico Blu Art Viberti, Lorenzo Zazzeri.