Nuoto, Mondiali in vasca corta: bronzo per 4x50 mista e Rivolta, è già record di medaglie

E’ sempre grande Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso ad Abu Dhabi. Anche oggi, nella penultima giornata di gare, altre due medaglie per gli azzurri ed è già record con 13 medaglie totali, una in più di Shanghai 2006. Il primo bronzo arriva dalla 4x50 maschile mista con il quartetto composto da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Lorenzo Zazzeri. Poi è ancora terzo posto per Matteo Rivolta nei 50 farfalla.