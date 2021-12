Nuoto, mondiali in vasca corta: Rivolta d’oro, bronzi Quadarella e staffetta

NUOTO

Altre tre medaglie per gli azzurri nella terza giornata: trionfo nei 100 farfalla maschili, negli 800 sl femminili e nella 4x50 mista mixed il terzo posto

Matteo Rivolta è la stella italiana della terza giornata dei mondiali di nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi. Il milanese si mette al collo la medaglia d’oro dei 100 farfalla in 48”87, davanti al sudafricano Le Clos e al russo Minakov. In giornata arrivano anche due bronzi per la spedizione italiana, che sale a otto podi: li conquistano Simona Quadarella negli 800 stile libero, con il suo personale in 8’07”99, e la staffetta 4x50 mista.

Splende l’oro per l’Italia nella terza giornata dei mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. È quello che luccica al collo di Matteo Rivolta, vincitore nei 100 farfalla in cui si era qualificato con il miglior tempo. Partito bene già dall’ingresso in acqua, l’azzurro si presenta davanti a tutti a metà gara e resiste al tentativo di rientro degli avversari per chiudere in 48”87. Argento per il sudafricano Chad Le Clos in 49”04, bronzo al russo Minakov in 49”21.

La successiva medaglia della spedizione arriva poi con Simona Quadarella, bravissima a gestire il suo ritmo negli 800 stile libero. L’azzurra conquista il bronzo con il suo record personale, 8’07”99, dietro solo all’imprendibile cinese Li Bingjie (8’02”90) e alla russa Kirpichnikova (8’06”44). Nella stessa finale, buon sesto posto per Martina Caramignoli in 8’17”60.

In chiusura di programma, bellissimo bronzo a sorpresa per la staffetta 4x50 mista mixed. L’Italia parte bene e passa buona parte della gara a cavallo tra la seconda e la quarta posizione, per poi chiudere con il terzo tempo di 1’37”29. Oro per l’Olanda, in 1’36”20, argento Usa in 1’37”29. Ma il quartetto azzurro, composto da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro può essere pienamente soddisfatto del risultato.

LE ALTRE FINALI

Quinto posto per Margherita Panziera nei 200 dorso femminili. L’azzurra ferma il cronometro a 2’03”20 ma si deve arrendere alle più forti White, oro per gli Stati Uniti in 2’01”58”, alla canadese Masse e all’altra statunitense Stadden, che occupano il podio.

Nelle finali senza italiani, Siobhan Haughey bissa il successo nei 200 stile con una splendida prova nei 100 stile libero. L’atleta di Hong Kong chiude la prova in 50”98, nuovo record dei campionati. Si piazzano dietro la svedese Sjoestroem e la statunitense Weitzeil. Nei 200 rana uomini vittoria per lo statunitense Fink davanti all’olandese Kamminga e all’altro alfiere Usa Licon.

LE SEMIFINALI

Ottima Italia nelle semifinali dei 100 metri misti. Si qualificano alla finalissima sia Thomas Ceccon, con il tempo di 51”86, sia Marco Orsi, ultimo degli otto finalisti in 52”03. Non si può lamentare nemmeno la spedizione dei 50 stile libero maschile: il vice-campione europeo Lorenzo Zazzeri centra il passaggio del turno con il quinto crono, 21”03, ma Leonardo Deplano, nonostante il record personale di 21”27, non riesce a entrare negli otto. Stessa sorte per la spedizione dei 50 farfalla femminili: Silvia Di Pietro accede in finale con il tempo di 25”25, quinta della sua batteria, fuori Elena Di LIddo con il suo 25”54.

Splendida prova per Costanza Cocconcelli, che vince la seconda semifinale dei 100 misti in 58”58, terzo tempo assoluto. Domani si giocherà le medaglie nella finalissima, la sua prima individuale a livello mondiale. Brindano anche i ragazzi dei 50 dorso: Lorenzo Mora passa con il quarto tempo, 23”13, Michele Lamberti con il sesto, appena due centesimi di secondo peggio.