Nuoto sincronizzato, Anita Alvarez ai fan: "Sto bene e sono in salute"

NUOTO SINCRONIZZATO

La 25enne americana si è ristabilita dopo aver perso i sensi in piscina lunedì dopo il suo esercizio ai Mondiali di Budapest

Alvarez è regolarmente iscritta alla finale libera a squadre, ma la sua partecipazione non è ancora certa. "Se sarò in acqua o in disparte sarà deciso da me e dal personale medico esperto, ma in ogni caso io e la mia squadra abbiamo un lavoro da finire e spero che tutti possano capirlo" ha aggiunto.

