Nuoto, l'allenatrice della Alvarez: "Ho avuto paura ma ora sta benissimo, farà la finale a squadre"

Ha fatto il giro del mondo l'immagine di Anita Alvarez, svenuta in vasca durante la sua esibizione ai Mondiali di nuoto sincronizzato, salvata dalla sua allenatrice Andrea Fuentes, che si è tuffata in piscina per tirarla fuori prestarle soccorso. La sincronetta statunitense ha ripreso subito conoscenza e ora sta bene, come confermato proprio dalla sua allenatrice. "È stato un grosso spavento, mi sono tuffata perché i bagnini non lo hanno fatto - ha raccontato al quotidiano spagnolo 'Marca' - Ho avuto paura perché vedevo che non respirava, ma ora si sente benissimo. È stato un grosso spavento. Ora deve riposare, starà bene per la finale a squadre".