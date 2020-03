Nuoto, Pellegrini: tempo olimpico in diretta Instagram

Federica Pellegrini è già in forma Tokyo 2020. La nuotatrice azzurra, nonostante i dubbi sui Giochi e la cancellazione della settimana di selezione olimpica, ha proseguito con i suoi allenamenti al centro sportivo Alberto Castagnetti, rigorosamente a porte chiuse, ma per coinvolgere i suoi fan ha trasmesso tutto in diretta Instagram: "Soddisfatta! Ragazzi è un buon 53''6", ha commentato, sottolineando anche come "gli atleti di interesse nazionale, strutture permettendo, possono allenarsi, essendo questo il nostro lavoro e non potendolo fare da casa". L'appuntamento con i suoi follower adesso è per giovedì, quando Fede si cimenterà nei 200.