Nuoto, l'Italia nuota veloce verso le Olimpiadi: Sara Curtis e Leonardo Deplano centrano il pass nei 50 stile

NUOTO

La 17enne cuneese ha firmato il nuovo record nazionale nella batteria dei Campionati Italiani, mentre il 25enne fiorentino ha bissato il pass ottenuto nella staffetta 4x100 metri

© Giorgio Scala e Andrea Masini / DBM L'Italia del nuoto corre veloce verso le Olimpiadi Estive di Parigi 2024 e lo fa con le giovani stelle dello stile libero. Se fenomeni del calibro di Gregorio Paltrinieri, Thomas Ceccon, Alberto Razzetti, Benedetta Pilato e Simona Quadarella erano già certi del volo per la Francia, diverse sorprese sono emerse dai Campionati Italiani in corso a Riccione. Un'ottima palestra dove farsi le ossa e, perché no, tentare di strappare l'accesso a cinque cerchi come nel caso di Sara Curtis, vera sorpresa di questa rassegna tricolore.

Se la 17enne piemontese era attesa da tutti come il "nuovo che avanza" nella velocità femminile azzurra, la portacolori della CS Roero ha fatto il salto di qualità fra i grandi prima centrando l'argento nei 100 metri alle spalle di Chiara Tarantino con tanto di record italiano juniores strappando alla "Divina" Federica Pellegrini e poi realizzando il primato italiano assoluto nei 50 in batteria. Un incedere veramente elegante per la cuneese che ha fermato il cronometro in 24"56 migliorando il tempo realizzato due anni fa da Silvia Di Pietro e andando sotto il limite per qualificarsi alle Olimpiadi fissato a 24"6.

Insieme a lei nella capitale transalpina sarà presente anche Leonardo Deplano che, dopo un Mondiale in vasca lunga sotto le sue aspettative, ha sfoderato tutto il proprio potenziale nella vasca di Riccione raggiungendo così i colleghi Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri. Nonostante l'influenza che lo ha debilitato alla vigilia, il 25enne fiorentino ha conquistato il titolo nei 50 metri in 21"98 dopo aver fatto segnare in semifinale un tempo di 21"81, sufficiente per strappare l'accesso alla competizione francese. Il toscano dei Carabinieri non si è accontentato e ha firmato il nuovo personale nei 100 in 48"09 durante le eliminatorie della staffetta 4x100 metri che gli hanno garantito la partecipazione olimpica anche all'interno del quartetto.

A proposito di staffette, non si può dimenticare la frazione di Filippo Megli nella finale della 4x200 metri che ha visto sì i Carabinieri arrendersi all'Esercito, ma che ha consentito al toscano di prenotarsi un posto in squadra con una prima frazione chiusa in 1'45"91. A completare l'opera ci ha pensato Lisa Angiolini che, dopo l'argento agli Europei di Roma 2022, è tornata sui propri livelli nei 200 metri rana