Nuoto in acque libere, Domenico Acerenza coglie il bronzo mondiale nella 5 chilometri  

Il 29enne lucano ha concluso la competizione qatariota alle spalle dei francesi Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier

© Getty Images L'Italia si sblocca ai Mondiali anche nel nuoto in acque libere grazie a Domenico Acerenza che ha conquistato la medaglia di bronzo nella cinque chilometri maschile. Un risultato frutto di uno sprint deciso per il lucano che ha migliorato il risultato ottenuto nel corso della dieci chilometri e che lo ha visto sfruttare il grande lavoro del connazionale Gregorio Paltrinieri, quinto dopo un finale amaro che ha favorito i francesi Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier.

Gara dai ritmi subito elevati complice l'andatura imposta dal tedesco Florian Wellbrock, costretto a far i conti dopo il secondo chilometro con uno scatenato Gregorio Paltrinieri e crollato successivamente sotto i colpi del fuoriclasse carpigiano. L'azzurro ha quindi preso in mano del comando delle operazioni e, nonostante un timido attacco dell'ungherese Kristóf Rasovszky, non ha mai mollato il comando sino agli ultimi mille metri.

Paltrinieri si è visto prima avvicinare dal transalpino Olivier e poi ha dovuto far i conti con la rimonta poderosa dell'altro francese Fontaine che ha dato il là allo sprint conclusivo che ha visto salire in cattedra Acerenza. Nonostante una prova affrontata alle spalle dei migliori, l'atleta nativo di Potenza ha provato a lanciare da lontano la volata con una bracciata ad alta intensità e che ha affossato Paltrinieri.

Ciò non è bastato per evitare il rientro di Fontaine che ha completato la propria rimonta portandosi dietro Olivier e beffando così l'Italia. Niente da fare per Paltrinieri che ha dovuto far i conti con la confusione legata all'arrivo e che lo ha costretto ad accontentarsi di un'amara quinta posizione dopo aver subito una serie di "colpi proibiti" dagli avversari.