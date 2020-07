Nuoto, Federica Pellegrini: "Ottimista per Tokyo, poi smetto"

NUOTO

"Continuare fino al 2022? Nooo! Mi volete vedere morta? No, riparto da settembre e cercherò di spremere tutto quello che potrò spremere, poi non ne avrò proprio più, ho la benzina in esaurimento...". Lo ha detto Federica Pellegrini, nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, a proposito del suo futuro dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020. Realista o ottimista per Tokyo tra un anno? "Cerco di essere ottimista - spiega - se penso che tra cinque mesi siamo punto a capo, la motivazione di andare all'allenamento e spaccarti viene meno. Anzi, manca. Perciò provo ad essere ottimista, lo sono di base. Se ne sentono di tutti i colori in questi giorni, a cominciare dal Giappone che non vuole più le Olimpiadi l'anno prossimo. Speriamo non sia così". Pellegrini, che musica

Anche Roger Federer punta tutto sul 2021 e il gran finale olimpico. "Non lo sapevo, ma anche per me conta la chiusura del ciclo olimpico", replica la fuoriclasse veneta che si sta allenando in altura a Livigno in vista delle prime gare stagionali: "Il Settecolli sarà come rimettersi il costume da gara, niente di più. Siamo stati fermi tra le sei settimane e i due mesi - spiega - e questo ci ha condizionato tanto. Rimettersi in moto con certe andature è stato difficile. Non siamo completamente a regime. La gara tricolore è un punto di partenza, un test di verifica. Non vado in quota per sfinirmi. A quasi 32 anni devo cercare un equilibrio tra il lavoro, da fare al meglio di come abbia mai fatto, e il riposo. Solo così posso dare poi il massimo", dice ancora Pellegrini.

Il 2020 passerà come l'anno senza podi, strano per una che vince da 16 anni: "È strano, ma non importa: chi pensa alle medaglie adesso, visto tutto quello che è successo? Ci siamo adattati, abbiamo capito e speriamo non ci siano ricadute globali e che si vada verso la normalità", aggiunge.

Infine un pensiero per Alex Zanardi: "Quando ho saputo dell'incidente, mi è crollato il mondo addosso, come a tutti gli italiani. Alex aveva già avuto un incidente devastante che l'ha portato a cambiare totalmente vita. Ha sempre combattuto e non ha mai mollato. Non se lo meritava proprio. Tutti tifiamo per lui. Sono davvero molto vicina alla moglie, penso non siano giorni facili per lei. Speriamo bene", conclude.

