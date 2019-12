Nuoto, Europei vasca corta: medaglia d’argento per Federica Pellegrini nei 200 stile libero, Carraro trionfa davanti a Castiglioni nei 100 rana

EUROPEI VASCA CORTA

Un po’ di amarezza per Federica Pellegrini, che nella finale dei 200 stile libero agli Europei di vasca corta di Glasgow viene scavalcata negli ultimi metri dalla britannica Haley Anderson, conquistando comunque un’ottima medaglia d’argento in 1:52.88. In Scozia arriva in ogni caso il quinto oro azzurro della rassegna grazie alla vittoria di Martina Carraro nei 100 rana femminili. La genovese vince in 1:04.51, precedendo di mezzo secondo Arianna Castiglioni, per la doppietta azzurra.

L'acqua di Glasgow è subito azzurra come l'Italia. Nella finale dei 100 rana femminili, infatti, Martina Carraro trionfa in 1:04.51. Per l'Italia è la medaglia numero 200 nella storia, la numero 13 in questa edizione. Dopo l'argento nei 50 rana, la genovese rimonta con una grande seconda parte di gara (vira a 30.65 ex aequo). Dietro a Carraro si piazza un'altra azzurra, Arianna Castiglioni (1:05.01), alla prima medaglia in vasca corta. Terza la finlandese Laukkanen in 1:05.12.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Silvia Scalia ottiene il terzo posto in batteria nei 50 dorso donne con il nuovo record italiano (26.60), centrando così una finale in cui non parteciperà Costanza Cocconcelli. Un grande Alessandro Miressi batte Vladimir Morozov e si prende di forza la finale dei 100 stile libero con il tempo di 46.03 (nuovo record italiano). Thomas Ceccon (22.88) e Piero Codia (22.82) fuori dalla finale dei 50 metri farfalla uomini, Ilaria Cusinato quinta nella 200 metri mista dominata dall'ungherese Katinka Hosszu.

PELLEGRINI: "PRIMA DELLA GARA HO VOMITATO"

"Sono contenta per la medaglia, il tempo va benissimo per adesso. Sicuramente non posso neanche pretendere di venire qui e nuotare 1'51" perché non mi sono allenata molto in questa prima parte di stagione. Oro Anderson? Non l'avevo proprio vista, una volta superata Femke (Heemskerk) onestamente non riuscivo a vedere. Va benissimo così, un decimo non mi cambia la vita". Federica Pellegrini commenta così il secondo posto ottenuto nei 200 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta. "È un peccato, se l'avessi avuta più vicina l'avrei vista un po' meglio, di sicuro a lei ha fatto comodo essere lì - ha proseguito ai microfoni di Rai Sport - Oggi non sono stata neanche bene, ho vomitato prima della gara. Però non è una scusa va bene così. Adesso bisogna mettersi sotto testa bassa e lavorare, ed è sicuramente quello che faremo a gennaio", ha concluso la 'Divina'.