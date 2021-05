Nuoto, Europei: Pilato da urlo, record del mondo junior nelle batterie dei 50 rana

EUROPEI NUOTO

La 16enne azzurra ha nuotato in 29"50, demolendo il suo precedente (29"61). Avanti anche Arianna Castiglioni

Grande exploit di Benedetta Pilato agli Europei di nuoto in corso a Budapest. Nelle batterie dei 50 rana la 16enne azzurra ha nuotato con il miglior tempo stabilendo il record italiano assoluto, nonché del mondo ed europeo juniores in 29"50, sbriciolando il suo precedente di 29"61, ottenuto a dicembre agli Assoluti invernali di Riccione. La Pilato è ora a due centesimi dal record europeo assoluto (29"48 della lituana Ruta Meilutyte) e a dieci da quello del mondo assoluto della statunitense Lilly King (29"40). Qualificata anche Arianna Castiglioni con 30"15, fuori Martina Carraro (30"57) e Lisa Angiolini (31"39). Semifinali e finale dalle 18.

"Probabilmente ho gestito male le emozioni generali nei 100 - ha detto la giovane azzurra allenata da Vito D'Onghia - Oggi è andato tutto benissimo ed è venuto un grandissimo tempo. Non vedevo l'ora di gareggiare e non sapevo neanche cosa aspettarmi perché ho avuto dei problemi al ginocchio. Se passo così forte per i 100 probabilmente non riesco a fare neanche la virata".