Nuoto, Mondiali: Pilato medaglia di bronzo nei 50 rana, Ceccon 5° nei 50 dorso

L'azzurra chiude la gara in 30''04, la lituana nuota in 29’’16. Bottazzo quinta

Mondiali nuoto: Benedetta Pilato medaglia di bronzo nei 50 rana

















© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Si chiudono oggi al Marine Messe di Fukuoka i Mondiali di nuoto: nell'ultimo giorno di gare è Benedetta Pilato a ottenere la medaglia numero 14 della spedizione azzurra. L'azzurra classe 2005 chiude con il tempo di 30’’04 la finale dei 50 metri rana, conquistando il bronzo dietro alla lituana Ruta Meylutyte (record del mondo) e all'americana Lilly King. Quinto posto per Alice Bottazzo, così come per Thomas Ceccon nei 50 dorso. Fuori dalla finale invece la 4x100 mista maschile.

PILATO: "LA MERITAVO QUESTA MEDAGLIA E LA DEDICO AL MIO ALLENATORE"

"L'anno prossimo cambio vita, cambio tutto. Questo mi serviva un po'. Sono stati anni fantastici, soprattutto con il mio allenatore, questo era il nostro 13° anno insieme e gli voglio dedicare la medaglia. È la nostra ultima gara insieme, sono sicuro che sarà sempre il mio primo tifoso", ha detto la Pilato dopo la conquista del bronzo - Ho vissuto questo Mondiale, quest'ultima gara, con un po' di magone - ha aggiunto commossa ai microfoni Rai Sport - Perché è un po' la fine di un capitolo per me. Sono contenta (della medaglia, ndr), mi dà speranza per l'anno prossimo. Mi dispiace perché col tempo della mattina sarei arrivata seconda, ma dopo un anno così sono contenta, me la merito". "Tutti hanno parlato di un Mondiale sottotono per l'Italia, però era un Mondiale diverso dall'anno scorso - ha aggiunto - Quello era un Mondiale post Olimpiadi, il livello era molto più basso, ma siamo comunque stati protagonisti, questo è l'importante. Il record del mondo di Meylutyte? Sinceramente me l'aspettavo, non dico che era scontato ma me l'aspettavo. 29"1 è un tempo da uomo, lei è forte".