Cobolli scherza dopo l'allenamento con Sinner: "Finalmente...stavo a morì" VIDEO

Jannik Sinner e Flavio Cobolli si sono allenati insieme oggi a Wimbledon, in vista degli ottavi di finale di domani. Una lunga seduta di scambi che deve aver stancato il tennista romano che a fine allenamento si è lasciato andare con un sorriso ad un "finalmente... stavo a morì", in tono scherzoso. Il video ha fatto presto il giro dei social. Domani, negli ottavi del torneo londinese, Sinner sfiderà il bulgaro Dimitrov mentre Cobolli, al primo ottavo in uno Slam, se la vedrà con Cilic.