Nuoto, Europei: Paltrinieri d'argento nei 1500 stile libero

NUOTO

All'azzurro non riesce il poker dopo i tre ori conquistati nel fondo, ma l'Italia si gode le medaglie di Acerenza (bronzo alle spalle di Greg), Miressi (argento nei 100 sl) e della coppia Castiglioni-Carraro (argento e bronzo nei 100 rana femminili)

Gregorio Paltrinieri manca il poker di medaglie d'oro, ma si porta a casa uno splendido argento nei 1500 metri stile libero agli Europei di Budapest. L'azzurro è stato battuto in finale dall'ucraino Romanchuk, mentre alle sue spalle ha chiuso Domenico Acerenza, che ha completato il podio portandosi a casa il bronzo. Grande finale anche per Alessandro Miressi, che ha ritoccato ulteriormente il record italiano dei 100 stile, ma è stato battuto di pochi centesimi dal russo Kolesnikov in finale, conquistando anche lui l'argento. Argento e bronzo anche per Arianna Castiglioni e Martina Carraro nella finale dei 100 rana femminili. Getty Images

Cinque medaglie in poche bracciate nel pomeriggio ungherese per la spedizione azzurra. A Paltrinieri, dopo i trionfi nella 5 km, nella 10 km e nella 5 km a squadre, è sfuggito un quarto oro che avrebbe avuto il sapore dell'impresa, ma il nuotatore carpigiano si è consolato con un argento che va a migliorare il risultato dell'ultima competizione continentale sui 1500 (fu bronzo a Glasgow nel 2018). Alle sue spalle un grande Acerenza, che si porta a casa la prima medaglia europea individuale in carriera.

Impresa sfiorata anche per Miressi, che si è fermato a 8 centesimi da Kolesnikov, togliendosi però la soddisfazione di ritoccare per la terza volta di fila il record italiano dei 100 stile, fermando il cronometro a 47''45.

A completare la grande giornata degli azzurri è un altro doppio podio: quello di Castiglioni e Carraro nei 100 rana, arrivate alle spalle della svedese Hansson e separate tra loro da 8 centesimi.