Nuoto, Europei di fondo: Paltrinieri d'oro nella 10 km

Pazzesco Gregorio Paltrinieri agli Europei di nuoto di fondo in corso a Budapest. Il giorno dopo aver conquistato la medaglia d'oro nella 5 km, riportando in Italia l'oro europeo nella specialità a distanza di 10 anni, il campione azzurro ha concesso il bis vincendo anche la gara sulla distanza dei 10 km in acque libere. Al Lupa Lake Greg ha attaccato nel finale e staccato nettamente il gruppo dei migliori, chiudendo con il tempo di 1h51'30"6. Al traguardo ha preceduto, come già avvenuto ieri, il francese Marc-Antoine Olivier, argento, e il tedesco Florian Wellbrock, bronzo.