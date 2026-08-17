Nuoto, Ceccon non si rassegna: "Andarci vicino conta solo a bocce"

Quel maledetto centesimo lo tormenta ancora, anche il giorno dopo. La finale dei 100 metri dorso persa per un soffio dopo aver condotto la gara fin dal blocco di partenza lascia un amaro in bocca che va oltre il semplice risultato agonistico e Thomas Ceccon non usa giri di parole: "Andarci vicino conta solo a bocce", ha scritto sul proprio profilo Instagram con un'ironia che non riesce a nascondere l'evidente amarezza. I 100 dorso erano la sua gara, quella in cui è campione olimpico e di cui detiene il record del mondo, ma più che l'argento a bruciare è il nome del vincitore e l'azzurro lo ha ammesso con un'onestà quasi brutale: "Questa mi brucia un pochino di più perché Apostolos, purtroppo, non lo sopporto".