Golf, DP World Tour: in Scozia quinto titolo per Meronk

Il polacco Adrian Meronk è stato il protagonista della 25ª edizione dell'Alfred Dunhill Links Championship, uno dei tornei più attesi nel calendario del DP World Tour, disputato con formula pro-am (un pro e un amateur) che ha concluso con una doppia vittoria, nella gara individuale con 268 (71 66 63 68, -20) colpi e in quella per team con il dilettante Tom Chaplin. Alla manifestazione hanno preso parte 168 professionisti in rappresentanza di 28 nazioni, che si sono alternati per tre round sui percorsi dell'Old Course di St. Andrews, del Carnoustie Golf Links di Carnoustie e del Kingsbarns Golf Links di Kingsbarns, in Scozia, tutti par 72. Dopo il taglio a 54 buche i primi 70 della classifica individuale e le prime 20 squadre hanno terminato l'evento sull'Old Course. Meronk, uno dei 21 concorrenti della LIV Golf in campo, ha rimontato dal secondo posto con un 68 (-4, sei birdie, due bogey) superando il sudafricano Casey Jarvis, in vetta dopo tre turni, e poi secondo con 270 (-18), alla pari con il danese Niklas Norgaard che lo ha raggiunto con un birdie sull'ultima buca. Degli azzurri i migliori sono stati Renato Paratore (74 67 68 71) e Guido Migliozzi (73 72 64 71), 42.i con 280 (-8). Poco dietro Francesco Molinari, 55° con 282 (70 70 69 73, -6), e Matteo Manassero, 61° con 283 (70 72 67 74, -5). E' uscito al taglio Filippo Celli, 100° con 213 (71 71 71, -3). In quarta posizione con 271 (-17) l'inglese Tommy Fleetwood e lo scozzese Michael Stewart, arrivati con grande anticipo in club house dopo aver risalito la graduatoria rispettivamente di 26 e 13 gradini. In sesta con 272 (-16) lo statunitense Brooks Koepka e lo scozzese Robert MacIntyre e in ottava con 273 (-15) il belga Thomas Detry. Adrian Meronk, 33enne nato ad Amburgo in Germania, ha siglato il quinto successo sul circuito. E' stato il primo polacco a vincere sul DP World Tour (Irish Open 2022), titolo a cui se ne sono aggiunti altri tre, compreso il DS Automobiles Italian Open nel 2023, prima di passare alla Superlega araba dove ha fatto suo il LIV Golf Riyadh (2025). Nel palmarès anche un alloro sull'HotelPlanner Tour. Il sorpasso ai danni di Jarvis è avvenuto tra le buche 9 e 12 con due birdie del polacco e due bogey del sudafricano, poi ultimo brivido alla 17ª quando Meronk ha segnato un bogey che poteva riaprire tutto, ma Jarvis a sua volta ha sbagliato lasciandogli strada verso la vittoria. Nella Pro-Am Meronk e Chaplin (247, -41) hanno prevalso di misura su tre coppie: Law/Ahmed, Vaillant/Connery e Norgaard/Monahan (248, -40). Al 10° posto con 255 (-33) Renato Paratore, tifoso della Roma, che ha giocato con Ryan Friedkin, vice presidente della compagine giallorossa.